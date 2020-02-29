Премьер Британии Борис Джонсон женится и снова станет отцом

Это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс.

Девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс беременна, пара обручена.

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Как сообщает Sky News со ссылкой на их представителя, это будет первый общий ребенок Джонсона и мисс Симондс. Его появление на свет ожидается в начале лета.

Они живут вместе на Даунинг-стрит, 10, с июля. У Бориса Джонсона, которому 55 лет, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но сейчас разошлась. Финансовое соглашение между ними достигнуто.

Также у Джонсона есть дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр.