В результате обстрела в Идлибе погиб еще один турецкий военный, двое получили ранения

Накануне там погибли свыше трех десятков военнослужащих Вооруженных сил Турции.

В результате артиллерийского обстрела со стороны сил режима Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб военнослужащий Вооруженных сил Турции, еще двое турецких военных получили ранения.

Как сообщает Anadolu, об этом заявили в турецком Министерстве национальной обороны.

"Выражаем соболезнования семьям погибших, армии и народу Турции, желаем скорейшего исцеления раненым. Кровь наших павших воинов не останется неотмщенной", - говорится в заявлении.

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ВС Турции продолжают наносить удары по целям войск дамасского режима, отметили в турецком военном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.