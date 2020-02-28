Главы МИД Украины и Турции обсудили ситуацию с гибелью турецких военных в Сирии

Глава МИД Турции информировал украинского коллегу о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил, которую совершили войска режима Асада при содействии РФ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в поддержке в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

Как говорится в сообщении МИД Украины, сегодня состоялся телефонный разговор Пристайко с Чавушоглу.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Турции подробно информировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Башара Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб.

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Чавошоглу обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

В свою очередь, Пристайко выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и подчеркнул солидарность с международными партнерами относительно необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.