Президент Литвы о размещении американского оружия: приветствуем и ждем

Об этом сказала Президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi.

"Эти планы были объявлены еще в феврале в документе Сената, они являются результатом встречи в Уэльсе. Эти решения были приняты еще год назад, и в феврале были обнародованы, сейчас об этом только написали в зарубежных СМИ. То есть, это никакая не новость, нам эти решения известны, мы их поддерживаем и ждем", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, для сдерживания вероятной российской агрессии в Европе специалисты оборонного ведомства США предложили отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европы танки, боевые машины пехоты и другую тяжелую технику, а также до пяти тысяч солдат.

Вскоре Польша и Литва подтвердили переговоры с США о размещении вооружений на своих территориях.