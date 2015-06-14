Польша и Литва подтвердили переговоры с США о размещении вооружений на своих территориях

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министра обороны Польши Томаша Семоняка, Варшава действительно ведет переговоры с США о размещении на своей территории американского тяжелого вооружения.

Так, комментируя ранее появившуюся информацию в газете The New York Times, министра заверил, что обсуждал этот вопрос с министром обороны США 19 мая. Семоняк добавил, что решение будет принято в ближайшее время.

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В то же время в официальном Twitter министерства обороны Польши также подчеркивается, что размещение вооружений станет еще одним шагом к усилению американского присутствия в регионе.

Кроме этого факт переговоров с США подтвердили также и в министерстве обороны Литвы. Как заявил агентству Reuters глава ведомства Юозас Олекас, страна почти завершила подготовку своей военной инфраструктуры для американского вооружения.

По его словам, было бы целесообразно разместить вооружение на постоянной основе. Олекас добавил, что подобная мера положительно сказалась бы на безопасности Литвы.

Как сообщал УНИАН, для сдерживания вероятной российской агрессии в Европе специалисты оборонного ведомства США предлагают отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европытанки, боевые машины пехоты и другую тяжелую технику, а также до пяти тысяч солдат.