Польша на саммите предложит принять в НАТО Македонию и Черногорию - СМИ

Об этом заявил в пятницу вице-премьер и министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк, выступая на международной конференции по вопросам безопасности во Вроцлаве Wroclaw Global Forum, сообщает РИА «Новости».

Как ожидается, очередной саммит НАТО пройдет в Варшаве 8-9 июля 2016 года.

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"Саммит НАТО в Варшаве должен быть открыт для принятия новых членов. Было бы отличной новостью, если бы в Варшаве (в Североатлантический альянс) были приглашены Македония и Черногория. Могу подтвердить, что Македония является наиболее проверенным партнером НАТО. Черногория также имеет важное значение для стабильности на Балканах", — сказал Семоняк.

Пресс-служба министерства национальной обороны Польши также сообщила, что Семоняк встретился во Вроцлаве со своим коллегой из Македонии Зораном Йолевским.

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