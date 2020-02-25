Вайнштейна экстренно госпитализировали после признания его виновным в изнасиловании

Он пожаловался на сильную боль в груди по дороге из суда в тюрьму.

Скандального голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали после того, как суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным по двум пунктам в деле о сексуальном насилии.

Читайте такжеПриговор Вайнштейну: звезды Голливуда отреагировали на вердикт по делу продюсераОб этом сообщил адвокат продюсера Донна Ротунно, которая подтвердила, что после оглашения вердикта его госпитализировали в больницу Бельвью в Нью-Йорке, пишет CNN.

По словам адвоката, Вайнштейн пожаловался на сильную боль в груди по дороге из суда в тюрьму. Кроме того, у него наблюдались учащенное сердцебиение и высокое давление, в результате чего было принято решение о госпитализации.

Отмечается, что при этом с Вайнштейном «все в порядке», и сразу после выписки его переведут в исправительное учреждение на острове Рикерс.

67-летнему Вайнштейну грозит, как минимум, пять лет тюрьмы, как максимум - 25 лет.

Как сообщал УНИАН, Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени. Суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний.