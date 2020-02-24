Суд над Вайнштейном: экс-продюсера признали виновным в изнасиловании

В 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

В Соединенных Штатах Америки скандальный голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.

Читайте такжеВ США начался суд над ли Харви ВайнштейномСуд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес свой вердикт в понедельник, 24 февраля, на пятый день совещаний, сообщает BBC.

В частности, его осудили за изнасилование третьей степени и сексуальное насилие первой степени. При этом 67-летний Вайнштейн был оправдан по самым серьезным обвинениям против него – сексуальное посягательство и изнасилование первой степени.

В Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.

Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.