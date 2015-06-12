Cломавшего бедро Керри выписывают из больницы

"Госсекретарь Керри будет выписан из главного госпитали Массачусетса сегодня в полдень и вернется домой в Бостон позже сегодня", — сообщил официальный представитель госдепартамента Джефф Ратке, которого цитирует Reuters.

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Напомним, 31 мая во французском городе Сьонзье Керри совершал велосипедную прогулку, однако не смог вписаться в поворот и упал. На вертолете он был доставлен в женевскую больницу, передает Росбалт.

Перелом оказался близко к месту, где у Керри проводилась операция по замене шейки бедра, поэтому швейцарские медики посоветовали ему вернуться на лечение к врачу, который его оперировал в больнице в Массачусетсе.