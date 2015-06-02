Госсекретарь США Керри прибыл в Бостон на лечение

Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби, передает Би-би-си. По информации госдепартамента, из бостонского аэропорта Джон Керри сразу направился в больницу Массачусетса для продолжения лечения.

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71-летний Джон Керри повредил ногу во время аварии во французских Альпах, после чего был доставлен в женевскую больницу на вертолете.

Из-за перелома ноги госсекретарь был вынужден отменить намеченные на начало текущей недели визиты в Мадрид и Париж.