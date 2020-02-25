Старейший мужчина планеты скончался в Японии

Только недавно 112-летний мужчина был официально признан старейшим жителем планеты.

В Японии умер старейший мужчина на Земле – 112-летний Титецу Ватанабэ.

Об этом сообщила Книга Рекордов Гиннеса в Twitter.

Читайте такжеВ Париже "Мону Лизу" из 330 кубиков Рубика продали на аукционе за 480 тысяч евро

Титецу Ватанабэ лишь две недели назад официально признали самым старым мужчиной на планете по версии Книги Рекордов Гиннеса.

По данным японских СМИ, Ватанабэ умер еще 23 февраля.

Родился Титецу Ватанабэ 5 марта 1907 года. Он был первым из восьми детей в семье. Всю жизнь японец занимался фермерством, в частности, выращивал деревья бонсай.

У Ватанабэ были 5 детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Напомним, ранее Титецу Ватанабэ рассказывал о секрете своего долголетия. Он советовал больше улыбаться и меньше злиться.