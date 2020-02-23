Турция закрывает границу с Ираном из-за опасений коронавируса - СМИ
Турция закрыла свою границу с Ираном в качестве превентивной меры против смертельной вспышки коронавируса вскоре после того, как иранские официальные лица объявили, что восемь человек умерли в стране.
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Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.
Отмечается, что закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе.
Как сообщал УНИАН, общее число больных на территории Ирана увеличилась до 43 человек.
Накануне Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 785 случаях вероятного инфицирования коронавирусом COVID-19.
В нескольких городах страны закрыты школы, университеты и кинотеатры, отменены спектакли и концерты, спортивные матчи будут проходить без зрителей.