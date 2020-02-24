Австрия остановила поезд из Италии из-за угрозы коронавируса
Вечером 23 февраля Австрия, чтобы предотвратить распространение коронавируса, приостановила поезд из Италии, проходивший через перевал Бреннер.
Об этом сообщает Reuters.
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В поезде, который перевозил около 300 пассажиров и направлялся через Австрию в Германию, двух пассажирок заподозрили в том, что они заражены коронавирусом Covid-19. Им сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
После того, как опасения не подтвердились, было принято решение открыть проезд для поездов из Италии после четырех часов простоя.
Как сообщал УНИАН, в Италии зафиксированы уже 3 смерти от заражения коронавирусом COVID-19. В связи со вспышкой заболевания в стране отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал.