Австрия остановила поезд из Италии из-за угрозы коронавируса

После того, как опасения не подтвердились, проезд был открыт.

Вечером 23 февраля Австрия, чтобы предотвратить распространение коронавируса, приостановила поезд из Италии, проходивший через перевал Бреннер.

Об этом сообщает Reuters.

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В поезде, который перевозил около 300 пассажиров и направлялся через Австрию в Германию, двух пассажирок заподозрили в том, что они заражены коронавирусом Covid-19. Им сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

После того, как опасения не подтвердились, было принято решение открыть проезд для поездов из Италии после четырех часов простоя.

Как сообщал УНИАН, в Италии зафиксированы уже 3 смерти от заражения коронавирусом COVID-19. В связи со вспышкой заболевания в стране отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал.