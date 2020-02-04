В итальянском регионе Тоскана начался традиционный карнавал (видео)

В этом году центральными темами объявили загрязнения окружающей среды и изменения климата.

В приморском городке Виареджо стартовал один из самых красочных итальянских карнавалов. Даже проливной дождь не стал помехой для тысяч любителей шоу и политической сатиры. По традиции, организаторы местного фестиваль предлагают не только насладиться музыкой и огнями, но и посмеяться над современными проблемами государства и общества.

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Как говорится в сюжете ТСН, Грета Тунберг и Криштиано Роналду встретились на карнавале. На одном из древнейших праздников Италии сделали гигантские куклы знаменитостей.

Тунберг предстала в образе Дороти из сказочного цикла о Стране Оз. Надпись на платформе - "Дом, милый дом". В руках Греты родная планета.

Создатели 20-метрового футболиста Криштиану Роналду решили, в свою очередь, задуматься о потребностях сегодняшнего общества в "идолах на час".

Всего в подготовке кукол принимали участие 200 мастеров. Управляют ими 150 инженеров.

В течение ближайших трех недель Виареджо ожидает примерно 800 тысяч гостей со всего мира. Праздник в регионе Тоскана устраивают почти полтора века подряд, ежегодно он собирает сотни тысяч зрителей.

В этом году центральными темами объявили загрязнения окружающей среды и изменения климата.

Карнавал продлится до 25 февраля.

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