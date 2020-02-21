The Economist: Независимость церкви Украины до сих пор в эпицентре геополитической битвы

Религиозный конфликт между Киевом и Москвой теперь охватил Вашингтон, Иерусалим и Афины.

Православные христиане по всему миру готовятся к Великому посту. Со второго марта им придется воздерживаться от мяса и молиться. Но мало кто надеется, что этот ежегодный ритуал уладит трещину в восточном христианстве.

Конфликт, который разгорелся в прошлом году после провозглашения независимости церкви в Украине, рикошетом распространился на все другие страны, в которых есть православные христиане. Дипломаты в Москве, Вашингтоне и других столицах пристально следят за ситуацией, потому что за спорами об истории и канонах лежит геополитическое противостояние, - пишет The Economist.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина

Изначально президент России Владимир Путин и его сторонники осуждали признание украинской церкви, называя это посягательством на российскую духовную сферу влияния и махинациями американской дипломатии. США поддержали право Украины на церковную независимость. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул это, когда встретился митрополитом Епифанием во время визита в Киев 31 января. Они вместе осудили религиозные преследования на оккупированных Россией территориях Украины и почтили память погибших украинских солдат.

Глобальный конфликт формально ведут патриарх Константинопольский Варфоломей І и патриарх московский Кирилл. Первый из них имеет исторический статус «первого среди равных» в православном мире. А второй – постоянно усиливает свою геополитическую важность. Варфоломей настаивает, что он представляет единственную каноническую духовную власть в Украине.

Оба лагеря имеют успехи и провалы в борьбе за влияние на православный мир. К примеру, церковь Греции и патриархат Александрии, который отвечает за Африку, поддержали Варфоломея в вопросе Украины, рассердив тем самым Москву. Епископы древней церкви Кипра разделились. Россия смогла усилить свою позицию, убедив патриарха Иерусалима, грека, направить своих церковных иерархов на совещание в Иордании, которая пройдет 26 февраля для открытого противостояния против Варфоломея.

Читайте такжеThe Economist: Путин не сможет оправдать вторжение в Украину религией

Но с другой стороны, российское приглашение приняло не так много представителей церквей. Большинство самых влиятельных греческих иерархов, похоже, будут держаться подальше от собрания. А представители приближенных к Москве церквей, такие как сербская и дамаскская, скорее всего, посетят событие.

На этом фоне происходит похолодание в отношениях между Россией и Грецией, для которых православная вера на протяжении веков была как объединяющим фактором, так и причиной конфликтов. В последнее время Афины были разочарованы прагматичными делами Москвы с Турцией. В частности, греческой стороне не понравились российские поставки оружия. Поэтому Греция начала сближаться с США и Израилем в военной сфере и энергетике.

Читайте такжеDer Spiegel: В Украине российская церковь пожинает плоды своих городе грехов

Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас в начале месяца отметил, что были предприняты шаги для улучшения отношений с Россией. Но он также раскритиковал Москву за верность средневековой претензии стать «Третьим римом». Тем временем, российское посольство в Греции на этой неделе пожаловалось, что Америка спонсирует «раскольническую структуру» в Украине, которая разделяет православную семью.

Русско-греческий конфликт влияет на те части Греции, куда российские верующие обычно ездят посещать святые места. Московский патриархат опубликовал список греческих епархий включительно с епархией в Афинах, посещение которых «не благословляются». На самом деле в список вошли те места, где епископы поддержали церковь Украины.