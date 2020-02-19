В Литве хотят включить в список санкций ЕС еще одного друга Путина
Комитет Сейма Литвы просит МИД содействовать включению российского предпринимателя Евгения Пригожина и его имущества в «черный список» Евросоюза.
Об этом сообщает delfi.
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«Этот человек действительно достаточно известен, и известен тем, что близок к Кремлевской администрации, тем или иным образом связан не только с неофициальным вооруженным формированием «Вагнер», но и с кибернетической безопасностью или вмешательством в избирательные системы. Поэтому это лицо должно оказаться в списке санкций ЕС», – заявил председатель Комитета Дайнюс Гайжаускас.
Предложение Комитета должны рассмотреть в министерстве иностранных дел Литвы уже на следующей неделе.
Как сообщал УНИАН, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб.