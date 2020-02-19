BuzzFeed: Компания из США хочет купить «Мотор Сич» вместо Китая

В американской авиационной фирме считают украинского производителя двигателей «жемчужиной».

Украина за шаг от момента, когда она вручит крупную победу администрации Дональда Трампа, не позволив Китаю купить стратегическую авиационную компанию. Вместо этого фирма из США получит возможность приобрести контрольный пакет «Мотор Сич».

Об этом пишет BuzzFeed, напоминая, что Китай в 2017 году договорился о покупке одного из ведущих производителей авиационных двигателей в мире, который базируется в Украине. Технологии украинской фирмы нужны Пекину в процессе трансформации и модернизации его Вооруженных сил, а также на фоне соперничества с США. Но Киев заморозил сделку в 2018 году на основании национальной безопасности. Кроме того, этот эпизод стал важной геополитической проблемой для Китая и США.

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Неназванный украинский чиновник сказал изданию, что окончательное решение Антимонопольного комитета Украины об остановке продажи «Мотор Сич» китайской компании Skyrizon Aviation появится в марте. Оно станет кульминацией интенсивной дипломатической кампании, которую вел бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Последний делал все возможное, чтобы держать передовые военные технологии подальше от Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Трампом после хаотической кампании Руди Джулиани по поиску грязи на бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также саги импичмента, которая создала напряжение между Киевом и Вашингтоном. Похоже, Украина готова принять решение в пользу США, если администрация Трампа найдет другого перспективного покупателя.

BuzzFeed пишет, что эту роль может сыграть компания из Беверли-Хиллз под названием Oriole Capital Group. Она имеет 10-летний опыт работы в авиационной отрасли и проявляет интерес по меньшей мере в трем украинским авиационным фирмам. Управляющий партнер Oriole Capital Group Хусейн Мусави подтвердил во время телефонного разговора, что ему помогают чиновники Госдепартамента и американского посольства в Киеве в вопросе покупки контрольного пакета «Мотор Сич». Компания из Далласа под названием Trive Capital профинансирует эту сделку.

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«Чем больше я смотрю на украинскую компанию, тем больше убеждаюсь: это жемчужина», - сказал Мусави.

«Я лично был на «Мотор Сич» несколько раз и знаком с Вячеславом Богуслаевым», - добавил он, напоминая о 81-летнем украинском владельце компании.

Мусави не смог вспомнить, когда именно он посещал «Мотор Сич». Однако, сказал, что это было примерно в августе или сентябре прошлого года. Как раз тогда США пытались договориться с Украиной о блокировании сделки с Китаем. По словам Мусави, причины, почему его интересует покупка «Мотор Сич», заключаются не только в большом наследии украинского производителя двигателей, к которому относятся также двигатели для крупнейшего в мире самолета АН-225 «Мрия». Она также играет роль поставщика «Харьковского государственного авиационного производственного предприятия». А именно в эту компанию Мусави безуспешно пытался инвестировать 150 миллионов долларов с 2017 года. Однако, процесс не достиг успеха из-за отсутствия суверенных гарантий со стороны Украины.

Бывший чиновник США, проинформированный о ситуации вокруг «Мотор Сич», заверил, что Oriole и Trive – это «надежные» компании и «серьезные» претенденты. Однако, Мусави подчеркнул, что Антикоррупционный комитет Украины сначала должен отменить сделку с Китаем, прежде чем Oriole и Trive начнут делать реальные шаги.

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«Послушайте, это беспрецедентная ситуация. Мы пытаемся посмотреть на нее со всех углов и учесть все аспекты. Наша главная цель – решить эту проблему так, как мы это можем. Но мы сможем перейти на новую скорость, если будет способ что-то купить», - пояснил американский бизнесмен.

Решения Украины заморозить соглашение о продаже «Мотор Сич» китайской фирме Skyrizon Aviation дало администрации Трампа время найти потенциальных инвесторов в своем частном секторе. В ноябре Wall Street Journal писало, что чиновники из Вашингтона вели переговоры об этом с миллиардером Эриком Принсом, основателем частной компании в сфере безопасности под названием Blackwater. Но Принс сказал BuzzFeed, что не собирается покупать украинскую компанию.