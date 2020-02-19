В музее США нашли неизвестную картину Рембрандта (видео)

Эксперты выяснили правду во время очередной реставрации.

В американском музее обнаружили картину Рембрандта, которая почти полвека была выставлена под именем неизвестного художника.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Работе, на которой изображена молодая женщина, более 400 лет. Длительное время считали, что она принадлежит ученику нидерландского художника.

Правда выяснилась во время очередной реставрации. После чистки верхних слоев краски нью-йоркские эксперты подтвердили: картина все-таки принадлежит самому Рембрандту.

Стоимость работы по разным оценкам достигает десятки миллионов долларов. Но пока что продавать шедевр руководство музея не планирует.

Как сообщал УНИАН, преступники похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали с выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме.