Из галереи в Стокгольме украли бронзовые скульптуры Сальвадора Дали

Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января.

Преступники похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали с выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме.

Об этом сообщает издание Aftonbladet, ссылаясь на владельца галереи Педера Энстрёма, передает Медуза.

Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра.

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Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле "Ауди", сообщили в полиции Стокгольма. Подозреваемых пока не задержали.

Каждая украденная работа стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро). Их общая стоимость достигает трех-четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).

Ранее УНИАН сообщал, что в Словакии из Национального музея украли часть нумизматической коллекции. Стоимость похищенного оценивается более чем в 1 миллион евро.