Джеб Буш поддержал расширение присутствия НАТО в Европе

Об этом он заявил в среду во время визита в столицу ФРГ, сообщает ТАСС.

В конфликте с Россией НАТО необходимо продемонстрировать военную мощь, заявил американец, который совершает поездку по Европе. США и другие члены альянса должны подумать об отправке "тысяч солдат" в Восточную Европу, сказал Буш перед встречей с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Я говорю не о войне, но говорю о последствиях действий (России), - сказал он. - Это предотвратит худший сценарий развития событий, который мы бы не хотели видеть".

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