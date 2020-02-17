Bloomberg: Россия вывела из порта корабль, который может достроить «Северный поток-2»
Российский корабль для прокладки труб начал двигаться на российском Дальнем Востоке, усиливая тем самым подозрения, что компания «Газпром» собирается с его помощью обойти санкции США и достроить сомнительный газопровод в Европу.
Судно называется «Академик Черский», - пишет Bloomberg. Оно вышло из порта в городе Находка на российском тихоокеанском побережье. В конце прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак вспоминал о корабле как об одном из способов завершить строительство «Северного потока-2» в акватории Дании.
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Санкции США против этого газопровода заставили швейцарскую компанию Allseas Group выйти из проекта в конце декабря. После завершения «Северный поток-2» должен транспортировать российский газ из Сибири напрямую в Германию в обход территории Украины, через которую пролегает основной маршрут поставок. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сократить свою зависимость от России в поставках газа и начать покупать сжиженный американский газ. «Газпром» заявил, что оценивает возможности закончить строительство «Северного потока-2», однако до сих пор не объяснил, где он примет специальное судно для прокладки труб на дне моря. Не известно наверняка, или «Академик Черский» станет решением проблемы.
«Насколько я понимаю, они ищут корабль. И я ставлю на то, что они его найдут. Сколько времени это займет и как они будут достраивать трубопровод, я не знаю», - сказал исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле, чья компания профинансировала российский проект.
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Bloomberg пишет, что российский корабль 22 февраля должен прибыть в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные отслеживания кораблей. Российский газопровод был завершен на 94%, когда США ввели санкции против проекта. Небольшая секция трубы в водах Дании до сих пор не построена. До остановки работ «Северный поток-2» планировали завершить до конца 2019 года или в первые месяцы текущего года.
«Прокладка труб, особенно на мелководье, не требует какой-то необычайной технологии», - сказал Зеле.
«Вопрос лишь в том, подходит ли корабль для такой работы. Возможно этот корабль, за которым все следят, не подходит. Я не знаю», - добавил он.