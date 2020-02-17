Bloomberg: Россия вывела из порта корабль, который может достроить «Северный поток-2»

Судно для прокладки трубопровода на дне моря отправилось из российского дальневосточного региона.

Российский корабль для прокладки труб начал двигаться на российском Дальнем Востоке, усиливая тем самым подозрения, что компания «Газпром» собирается с его помощью обойти санкции США и достроить сомнительный газопровод в Европу.

Судно называется «Академик Черский», - пишет Bloomberg. Оно вышло из порта в городе Находка на российском тихоокеанском побережье. В конце прошлого года министр энергетики РФ Александр Новак вспоминал о корабле как об одном из способов завершить строительство «Северного потока-2» в акватории Дании.

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Санкции США против этого газопровода заставили швейцарскую компанию Allseas Group выйти из проекта в конце декабря. После завершения «Северный поток-2» должен транспортировать российский газ из Сибири напрямую в Германию в обход территории Украины, через которую пролегает основной маршрут поставок. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сократить свою зависимость от России в поставках газа и начать покупать сжиженный американский газ. «Газпром» заявил, что оценивает возможности закончить строительство «Северного потока-2», однако до сих пор не объяснил, где он примет специальное судно для прокладки труб на дне моря. Не известно наверняка, или «Академик Черский» станет решением проблемы.

«Насколько я понимаю, они ищут корабль. И я ставлю на то, что они его найдут. Сколько времени это займет и как они будут достраивать трубопровод, я не знаю», - сказал исполнительный директор OMV AG Райнер Зеле, чья компания профинансировала российский проект.

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Bloomberg пишет, что российский корабль 22 февраля должен прибыть в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные отслеживания кораблей. Российский газопровод был завершен на 94%, когда США ввели санкции против проекта. Небольшая секция трубы в водах Дании до сих пор не построена. До остановки работ «Северный поток-2» планировали завершить до конца 2019 года или в первые месяцы текущего года.

«Прокладка труб, особенно на мелководье, не требует какой-то необычайной технологии», - сказал Зеле.

«Вопрос лишь в том, подходит ли корабль для такой работы. Возможно этот корабль, за которым все следят, не подходит. Я не знаю», - добавил он.