США готовят очередной пакет санкций против российского "Северного потока-2" – СМИ

Принятие очередных санкций возможно уже в феврале или марте.

Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против «Северного потока-2» в случае, если Россия достроит километры трубопровода.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

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Санкции будут касаться европейских инвесторов – участников российского проекта, и компаний, которые будут покупать газ через трубопровод.

Собеседники издания утверждают, что принятие очередных санкций возможно уже в феврале или марте.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.