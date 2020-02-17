В Азербайджане разогнали акцию протеста и задержали оппозиционеров

Здание Центральной избирательной комиссии, где должна была состояться акция протеста, охраняли спецотряды полиции.

В столице Азербайджана Баку полиция задержала трех лидеров оппозиционных партий и более ста активистов, которые собирались принять участие в несогласованной с властями акции протеста против результатов недавних парламентских выборов.

Многих из задержанных позже отпустили, пишет Радио Свобода.

В частности, полиция задержала еще дома, просто возле дома или в партийном офисе лидеров партии "РЕАЛ" Ильгара Маммадова, партии "Мюсават" Арифа Хаджили и движения "D 18" Руслана Иззатли. Всех троих потом выпустили, вывезя за пределы Баку. Иззатли заявил, что будет обращаться в полицию.

Здание Центральной избирательной комиссии, где должна была состояться акция протеста, охраняли спецотряды полиции, которые задерживали всех, кто приходил на акцию, и сажали в автозаки.

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Хаджили сообщил, что некоторые из задержанных вывозили в полицейских фургонах в отдаленные места километров за 200-300 от Баку, где и оставляли.

По официальным результатам выборов, состоявшихся 9 февраля, правящая партия "Новый Азербайджан" получила 72 места из 125, почти все остальные места достались меньшим партиям и независимым кандидатам, которые лояльны президенту Ильхаму Алиеву.

ОБСЕ и Совет Европы в своих предыдущих отчетах заявили о многочисленных нарушениях при подсчете голосов и давления на избирателей, кандидатов и наблюдателей.