Министр иностранных дел Польши назвал Россию угрозой ЕС

По его словам, санкции должны быть сохранены до тех пор, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права».

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия является серьезной угрозой для Европейского Союза.

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Об этом он сказал в ходе 56-й Мюнхенской конференции, передает RFM24.

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.

Также польский министр ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного. По словам Чапутовича, подобные заявления «преждевременны» и Польша не разделяет такую позицию.

«Мы разделяем позицию, высказанную президентом Эстонии, о том, что мы должны поддержать Украину и дать четкий сигнал России о том, что ее политика в отношении Украины неприемлема, ранее в отношении Грузии, теперь в отношении Сирии, Ливии, Венесуэлы и Центральной Африки», - заявил министр.

Санкции должны быть сохранены до тех пор, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права», сказал он.