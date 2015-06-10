Оборонительное оружие из США помогло бы Украине остановить агрессию РФ - Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Яценюк сказал в интервью каналу CNN в ходе рабочего визита в Вашингтон.

Он приветствовал решение правительства США направить в Украину военных для проведения тренировочной миссии бойцов украинской Нацгвардии, а также предоставить техническую помощь в виде электронного оснащения.

Читайте такжеСенаторы США в очередной раз призывают Обаму увеличить помощь Украине

«Но нам нужно больше, прежде всего – оборонительное оружие, чтобы остановить Россию», - подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что Россия поставляет террористам сотни танков и пушек, современную артиллерию, даже SA-11, SA-15 и SA-22.

«Более 10 тысяч российских военных находятся на территории Украины. И 30 тысяч возглавляемых Россией террористов, тренированных российской ФСБ и российской армией», - добавил премьер.

Яценюк подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «борется не только с Украиной – он борется со всем свободным миром».

«Нужно осознать, что Россия представляет угрозу для США, ЕС и мирового порядка», - сказал он.

Читайте такжеСМИ: Минфин США готов ввести новые санкции против России

При этом премьер отметил, что единственное решение для деэскалации ситуации, которое есть сегодня на повестке дня, – это Минские договоренности.

«Но чтобы сделать это решение реальным и чтобы выполнить Минские договоренности, мы должны подкрепить дипломатические усилия сильной украинской армией», - сказал Яценюк. Также он добавил, что США должны защитить мир и поддержать Украину.

Премьер подчеркнул необходимость сохранения единства между ЕС и США и «действовать смело, мудро и совместно против российской агрессии».

«Свободный мир должен остановить российскую агрессию и заставить Россию заплатить цену и придерживаться международного права», - сказал премьер.