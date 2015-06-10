Оборонительное оружие из США помогло бы Украине остановить агрессию РФ - Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что оборонительное оружие из США помогло бы Украине остановить агрессию России.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Яценюк сказал в интервью каналу CNN в ходе рабочего визита в Вашингтон.
Он приветствовал решение правительства США направить в Украину военных для проведения тренировочной миссии бойцов украинской Нацгвардии, а также предоставить техническую помощь в виде электронного оснащения.
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«Но нам нужно больше, прежде всего – оборонительное оружие, чтобы остановить Россию», - подчеркнул он.
Яценюк напомнил, что Россия поставляет террористам сотни танков и пушек, современную артиллерию, даже SA-11, SA-15 и SA-22.
«Более 10 тысяч российских военных находятся на территории Украины. И 30 тысяч возглавляемых Россией террористов, тренированных российской ФСБ и российской армией», - добавил премьер.
Яценюк подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин «борется не только с Украиной – он борется со всем свободным миром».
«Нужно осознать, что Россия представляет угрозу для США, ЕС и мирового порядка», - сказал он.
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При этом премьер отметил, что единственное решение для деэскалации ситуации, которое есть сегодня на повестке дня, – это Минские договоренности.
«Но чтобы сделать это решение реальным и чтобы выполнить Минские договоренности, мы должны подкрепить дипломатические усилия сильной украинской армией», - сказал Яценюк. Также он добавил, что США должны защитить мир и поддержать Украину.
Премьер подчеркнул необходимость сохранения единства между ЕС и США и «действовать смело, мудро и совместно против российской агрессии».
«Свободный мир должен остановить российскую агрессию и заставить Россию заплатить цену и придерживаться международного права», - сказал премьер.