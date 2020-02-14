Джонсон обновил состав правительства Великобритании (список)

Ряд чиновников, в частности министра иностранных дел, юстиции и обороны, Джонсон оставил.

Премьер Великобритании Борис Джонсон обновил состав правительства.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

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Новыми членами правительства стали: Энн-Мари Тревелиан - министр по вопросам международного развития, Алок Шарма - министр по делам бизнеса, Оливер Дауден - министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта, Брэндон Льюис - министр по делам Северной Ирландии, Джордж Юстис - министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

На своих местах остались министр иностранных дел - Доминик Рааб, внутренних дел - Прити Пател, юстиции - Роберт Бакленд и обороны - Бен Уоллес. Также свои должности сохранили: Майкл Гоув - министр по особым поручениям; Мэтт Хэнкок - министр здравоохранения и социальных дел; Элизабет Трасс - министр внешней торговли; Саймон Харт - министр по делам Уэльса; Алистер Джек - министр по делам Шотландии; Грант Шеппс - министр транспорта; Роберт Дженрик - министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления; Гэвин Уильямсон - министр образования; Териз Коффи - министр по вопросам труда и пенсий.

Как сообщал УНИАН, британские журналисты устроили бойкот премьеру страны Борису Джонсону.