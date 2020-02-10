Меркель не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

На Мюнхенской конференции по безопасности Германию будут представлять министры иностранных дел, обороны и внутренних дел.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не будет принимать участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил глава мюнхенского форума Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 10 февраля, пишет DW.

ФРГ в этом году представят федеральные министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), добавил Ишингер. Меркель с 2008 года участвовала в мероприятии каждые два года, последний раз она приезжала на конференцию в 2019-м, напомнил Вольфганг Ишингер.

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По его словам, конференцию в Мюнхене посетят также федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министры Канады и Нидерландов Джастин Трюдо и Марк Рютте, а также глава МИД России Сергей Лавров. В конференции примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

В 2020 году ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ней примут участие представители более 40 стран, а также бизнеса и международных организаций.