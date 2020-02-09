Трамп объяснил, почему уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Эксперт по вопросам Украины Совета национальной безопасности США был одним из ключевых свидетелей в деле об импичменте.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему уволил эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана.

По словам Трампа, он никогда не разговаривал с Виндманом, передает Европейская правда.

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"В фейковых новостях CNN и MSDNC продолжают говорить про подполковника Виндмана так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...", - сказал Трамп.

"Он также получил плохую рекомендацию от своего руководителя, который также сообщил, что у Виндмана были проблемы с подчинением и утечкой информации", - добавил президент США.

Как сообщал УНИАН, советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который свидетельствовал в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.