Свидетельствовал в деле об импичменте: Трамп уволил эксперта по Украине в Совете нацбезопасности

Александр Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".

Советника по национальной безопасности подполковника Александра Виндмана, который давал показания в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, уволили из Белого дома.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня подполковника Александра Виндмана выдворили из Белого дома, где он покорно служил своей стране и своему президенту. Лейтенанта Виндмана попросили уйти за то, что он говорил правду", - заявил адвокат Виндмана Дэвид Пресман.

Виндман был уволен через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил журналистам, что он им "не доволен".

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19 ноября на открытых слушаниях в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности, заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний Виндман также заявил, что считал "неуместным"телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало ясно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, чего хотел Трамп.