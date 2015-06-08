Der Spiegel: Где существует угроза следующей войны в Европе

Об этом пишет Уве Клусманн в статье «Где существует угроза следующей войны в Европе», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Этот день в Тирасполе на реке Днестр по-летнему теплый, 27 градусов в тени. Но политический климат невыносимо жаркий в столице принадлежащего к Молдове де-факто государства «Приднестровская Молдавская Республика», также известной как Приднестровье. Угроза войны в регионе так велика, как никогда за 23 года.

Со дня подписания соглашения 1992 года между Республикой Молдова и Россией в Приднестровье находится примерно тысяча солдат российских миротворцев. Они должны предотвратить возрождение борьбы между молдавскими и приднестровскими центральными правительственными войсками. Теперь правительство Молдовы требует вывода россиян - но приднестровцы хотят оставить их в качестве защиты. Их президент Евгений Шевчук хвалит "бесспорную эффективность", отправленных Москвой миротворцев. Однако, президент Молдовы Николае Тимофти обвиняет Россию в "поддержке тираспольского сепаратистского режима".

Основательную поддержку сейчас руководство Республики Молдова получает от Украины. Потому что в мае правительство в Киеве остановило всякое военное сотрудничество с Россией. Таким образом, Украина прекратила снабжение российских войск в Приднестровье по суше.

Российские военные сердито говорят о "блокаде" их армейских подразделений в Приднестровье. Таким образом, международно непризнанная республика с полумиллионом жителей становится объектом спора геостратегов.

Москва объявляет о "воздушном мосте"

Генерал Юрий Якубов из министерства обороны заявил, что свои войска в Приднестровье Москва "обеспечит военно-транспортными самолетами с помощью воздушного моста".

До сих пор неясно, будет ли Украина в этом случае блокировать свое воздушное пространство. Президент Украины Петр Порошенко видит «угрозу» в присутствии российских военных на юго-западном фланге своей страны. Он заявил, что будет "защищать интересы украинских граждан везде, даже в Приднестровье". Примерно 80 000 граждан непризнанной республики имеют украинский паспорт, примерно 160 000 – российские граждане.

Приднестровье имеет на службе около 15000 человек. К этим лояльным к России бойцам принадлежат также подразделения приднестровской секретной службы КГБ. Ее начальник, усатый генерал-майор Михаил Липинский, служил с 1982 по 1987 год в советских войсках в ГДР.

Липинский родом из Одессы. Русскоговорящий прибрежный город со своими благосклонными к контрабандистам портами до сих пор считался безопасным тылом для приднестровцев. Но в конце мая президент Порошенко назначил там губернатором бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В августе 2008 года нападением на контролируемую российскими миротворцами непризнанную республику Южная Осетия Саакашвили спровоцировал военный удар Москвы.

Также в отношении Приднестровья политик, находящийся в розыске на родине из-за злоупотребления властью при выдаче ордера на арест, делает ставку на жесткую линию. Готовы к эскалации также сторонники жесткой линии в Москве: Дмитрий Рогозин, вице-премьер ответственный за военную промышленность, заявил, что "народ Приднестровья" "всегда может рассчитывать на поддержку России в трудный момент". Еще более резко выразился Сергей Железняк из кремлевской партии "Единая Россия". Депутат Государственной Думы угрожал, что в случае военного конфликта "в Приднестровье" России не останется ничего другого, кроме как "начать войну".

Наступление, как в Южной Осетии

Отставной генерал-майор российской военной разведки Сергей Канчуков уже опубликовал на сайте империально ориентированной московской еженедельной газеты "Завтра" стратегический документ на случай чрезвычайной ситуации. Сторонник жесткой линии делает ставку на то, что «первый выстрел» сделают молдавские или украинские военные. Тогда могут вмешаться московские войска – "не как агрессор, а чтобы защитить мирное население Приднестровья". Для этого случая генерал-майор предлагает скоординированное наступление «вооруженных сил Новороссии» на Донбассе с применением российских воздушно-десантных войск.

Концепция Канчукова будет означать созданный военным путем сухопутный мост из Донецка через Одессу в Приднестровье. Но этого можно было бы достичь только в тяжелых боях с украинской армией. Такая военная операция проводилась бы, «как в Южной Осетии», сказал Канчуков. В Южной Осетии, Москва в августе 2008 года, после пятидневного наступления признала республику повстанцев государством и согласовала с ним постоянную дислокацию своих войск.

Но Канчуков признал, что такой сценарий может произойти, только если президент России Владимир Путин отдаст такой приказ.

На мирное урегулирование конфликта надеется Нина Штански, министр иностранных дел Приднестровья. 38-летняя политолог хочет продлить статус-кво с присутствием миротворческих сил. Потому что, благодаря этому, говорит она с оглядкой на войну на Донбассе, «здесь уже 23 года не убивают людей».