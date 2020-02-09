В Идлибе с середины января жертвами обстрелов и авиаударов стали более 180 мирных жителей - правозащитники

С 12 января в Идлибской зоне деэскалации артиллерийским и воздушным ударам сирийских войск и российской авиации подверглись 5 медучреждений, 14 школ и 13 пунктов сил гражданской обороны.

В Сирии, в Идлибской зоне деэскалации, с 12 января 2020 года по сегодняшний день жертвами обстрелов и авиаударов сил режима Башара Асада и ВКС России стали 183 мирных жителя, в том числе, 52 ребенка и 30 женщин.

Об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной сети (SNHR), обнародованном сегодня, сообщает агентство Анадолу.

Непосредственно в результате бомбежек российской авиации в населенных пунктах северо-запада Сирии почти за месяц скончались 115 человек, в том числе 40 детей и 23 женщины.

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По данным SNHR, за отчетный период в зоне деэскалации артиллерийским и воздушным ударам подверглись 5 медучреждений, 14 школ и 13 пунктов сил гражданской обороны ("Белые каски").

Очередной режим прекращения огня в Идлибе начался с 00.01 12 января 2020 года.

После 17 сентября 2018 года, когда Турция и Россия достигли Сочинских договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, на северо-западе Сирии было убито более 1800 мирных жителей.

Как сообщал УНИАН, войска сирийского президента Асада проводят наступательную операцию в провинции Идлиб, большая часть которой находится под контролем оппозиционных к Асаду группировок. Силам Асада оказывают постоянную поддержку с воздуха российские ВКС.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, с декабря 2019 года около 520 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в сирийской провинции Идлиб из-за обострения вооруженного противостояния.