Канада, Германия и Великобритания настаивают на важности единой позиции стран G7 по ситуации в Украине

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на сообщение пресс-службы канадского премьера Стивена Харпера в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмерон в рамках саммита "Большой семерки".

Они подчеркнули, что Россия должна "уважать и выполнять минские соглашения".

Читайте такжеСаммит "Большой семерки" подтвердит политику санкций против России - ТускКроме того, лидеры стран обсудили экономические вопросы. Так, речь шла о скорейшей ратификации торгового соглашения между Канадой и ЕС.

В беседе с британским премьер-министром Харпер затронул тему борьбы с международной террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии, где Канада и Великобритания принимают в осуществляемой США операции по ликвидации исламистов.

В пресс-службе также сообщили, что канадский премьер-министр в ходе саммита G-7 провел встречи с председателями Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Европейского совета Дональдом Туском, на которых обсудил детали окончательной ратификации соглашения о торговле между ЕС и Канадой.

Помимо этого, обсуждалась ситуация в Украине и в Греции. "Харпер четко дал понять, что необходимо решить греческий долговой кризис", - отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии начался саммит лидеров стран G7.По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите собрались президенты США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци, Канады Стивен Харпер и Японии Синдзо Абэ.