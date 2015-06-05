Канада против, чтобы Путин сидел за одним столом с G7 - премьер-министр

В четверг, 4 июня, в интервью AP Харпер отметил, что он не ожидает, что G7 когда позволит Путину вернуться. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Канада будет категорически против, чтобы Путин даже сидел за одним столом с G7», – сказал Стивен Харпер.

Премьер Канады отметил, что зарубежная политика России «называет черное белым, хотя все знают, что это не так».

Читайте такжеНа саммите G7 обсудит новые санкции против России - Белый дом«Пока они к нам будут относиться так, как будто все мы тупые, с ними нет смысла вести диалог», – говорит Харпер.

Заявление Стивена Харпера прозвучало накануне саммита «Группы семи», который пройдет 7-8 июня в Мюнхене.

Ранее УНИАН сообщал, что на саммите лидеры G7 будут искать совместные подходы в отношении крупнейших угроз внешней политики.