Исламисты закрыли дамбы на реке Евфрат, ограничив подачу воды в города

Иракские официальные лица предупреждают о гуманитарной угрозе, передает ZN.UA со ссылкой на The Guardian. Глава провинции Анбар Сабаха Кархута сообщил, что закрытие всех шлюзов в Рамади привело к снижению уровня воды в Евфрате.

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Водоснабжения фактически лишились города Эль-Халдия и Эль-Хаббания, которые находятся неподалеку от древнего города Эль-Фаллуджа.

Бывший глава иракского департамента водных ресурсов Аун Дхияб сообщил, что целью "Исламского государства" является не лишение городов воды. Они пытаются воспользоваться этой ситуацией в военных целях.

Иракские силы перешли в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть Рамади, но пока остаются на позициях на окраине города.