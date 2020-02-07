Washington Post: США пора ввести санкции против России за новую кровавую бойню в Сирии

Российские войска снова помогают своему сирийскому клиенту массово уничтожать мирных людей в Идлибе.

Бойня в северной провинции Сирии под названием Идлиб возобновилась. И закономерность, по которой она происходит, очень знакомая. Разрывая последние договоренности о прекращении огня, которые действовали только два дня, сирийские, российские и иранские силы бомбят и обстреливают гражданские цели. Из-за этого только в январе 150 тысяч мирных сирийцев потеряли жилье.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные «Международного красного креста». До этого времени войска захватили два города вдоль стратегической дороги, соединяющей Дамаск с Алеппо. До сих пор остается неизвестным, смогут ли они отбить остальные территории провинции, которая остается под контролем сирийских повстанцев.

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Если да, тогда, по мнению Госдепартамента США, три миллиона беженцев пойдут через границу в Турцию. И среди них спрячутся боевики групп, связанных с «Аль-Каидой». Кроме экстремистов единственный протест против этого наступления Сирии, России и Ирана оказывает Турция, которая развернула свои войска в Идлибе и поддерживает некоторые сирийские группы.

Это привело к началу столкновений между войсками турецкого и сирийского правительств на этой неделе, которые привели к потерям с обеих сторон. Тем временем, между Анкарой и Москвой нарастает напряженность, подрывая взаимопонимание между турецким президентом Раджеп Тайипом Эрдоганом и российским правителем Владимиром Путиным.

Вашингтон может получить извращенное удовольствие от затруднительного положения Эрдогана, который навредил двусторонним отношениям, купив в России оружие и оттеснив американские и курдские силы из еще одного региона на севере Сирии. Турецкий президент теперь столкнулся с тем же коварством России, которое годами смущало администрацию Барака Обамы. Москва обещает сдерживать режим Башара Асада, а затем помогает ему в наступлении, умышленно сбрасывая бомбы на школы, больницы и рынки.

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Вместе с тем, США не могут допустить катастрофу в Идлибе. Новый наплыв беженцев в Турцию может привести к очередной дестабилизации Европы. Международные террористы, загнанные в угол в провинции, среди которых есть боевики «Исламского государства», могут раствориться между мирными людьми тоже. Кроме того, новое наступление может создать страшный гуманитарный кризис.

Администрация Дональда Трампа пыталась поддержать Турцию, по крайней мере на словах. Госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением 27 января, в котором осудил «неоправданные атаки против людей на северо-западе Сирии». Он провозгласил, что «США готовы пойти на решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или лица, которое помогает в воплощении его жестоких намерений». В брифинге для репортеров в среду специальный представитель Госдепартамента в Сирии Джеймс Джеффри обвинил в новом наступлении Москву.

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Можно было бы сделать вывод, что новые санкции США против России на подходе. Но Джеффри дал понять, что это не так.

«Мы склонны сосредоточиться на давлении против Сирии и сирийского правительства», - сказал он.

Издание пишет, что это ничего не даст. Сирийская экономика и без того в руинах. Если администрация Трампа действительно хочет остановить новую кровавую баню, ей нужно сосредоточить свое давление не на Дамаске, а на Москве.