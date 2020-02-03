Турция ударила по Сирии

Турция заявила о ликвидации 76 сирийских военнослужащих.

Турция заявила о ликвидации 76 сирийских солдат в ответ на обстрел своих военнослужащих в Идлибе.

Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает телеканал NTV.

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По уточненным данным, в результате обстрела сирийскими войсками погибли восемь турецких военных.

"Удары были нанесены по 54 целям режима. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - заявил министр.

В Дамаске отреагировали на обстрел, назвав его грубым нарушением раннее заключенных соглашений.

"Мы осуждаем любое нарушение Аданского соглашения, турецкий режим его не придерживается. Данное соглашение не разрешает таким образом вторгаться на сирийскую территорию", - заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Напомним, Эрдоган ранее обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии, в частности в связи с наступлением в Идлибе, и пообещал ответить, если это продолжится.