В ПАСЕ не поддержали проведение срочных дебатов по поводу отсутствия демократии в России

После открытия зимней сессии предлагалось провести срочные дебаты по поводу «отсутствия демократии в политическом процессе» в Российской Федерации.

В Парламентской ассамблее Совета Европы не поддержали проведение срочных дебатов на зимней сессии Ассамблеи по поводу отсутствия демократии в России.

Соответствующее предложение не было поддержано на заседании зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.

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После открытия зимней сессии было предложено провести срочные дебаты по поводу "отсутствия демократии в политическом процессе" в Российской Федерации.

Это предложение должно было набрать две трети голосов от большинства присутствующих в сессионном зале ПАСЕ депутатов, но его поддержали только 54 депутата, 134 депутата проголосовали против, еще 21 депутат воздержался.