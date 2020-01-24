CNN: Жертву авиакатастрофы в Иране подозревали в поставках оружия в Ливию

Названия компаний украинки упоминается в отчете ООН в контексте возможного нарушения эмбарго на поставки оружия в африканскую страну.

Одна из пассажирок украинского авиалайнера, сбитого иранскими ракетами в начале месяца, была владелицей двух компаний, которые упоминаются в отчете ООН в контексте тайной торговли оружием с охваченной гражданской войной Ливией.

38-летняя Елена Малахова сидела во втором ряду рейса PS752 компании МАУ, согласно плану рассадки пассажиров, который получили журналисты CNN. Американский телеканал сообщает, что она была директором компании под названием SkyAviaTrans, которая базируется в Украине, а также совладельцем связанной компании Volaris Business, зарегистрированной в Эдинбурге, Шотландия. Обе фирмы рекламируют себя как сервис пассажирских и грузовых перевозок. На сайте Volaris Business указано, что лозунг компании – «Больше, чем пассажирская и грузовая компания». А реклама SkyAviaTrans говорит: «Где угодно. Когда угодно. Что угодно. Лично».

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В августа 2018 года Малахова была внесена в записи Регистрационной палаты Великобритании как один из двух бенефициаров Volaris Business. Пресс-секретарь SkyAviaTrans также подтвердил, что она была директором компании.

Единственный грузовой самолет украинской фирмы был сбит в Ливии в августе 2019 года. Это был ИЛ-76ТД, который принадлежал Volaris. SkyAviaTrans была оператором борта. Самолет атаковали силы ливийского военачальника Халифа Хафтара, когда он приземлился в Мисурате. Город под контролем правительства в Триполи, против которого воюет Хафтар. Экипаж из восьми человек выжил.

Volaris и SkyAviaTrans после сбития самолета утверждали, что он вез гуманитарную помощь из Анкары. Это утверждение поддержало правительство Украины. Однако, на пресс-конференции после уничтожения украинского борта самопровозглашенная Ливийская национальная армия объявила, что подорвала его, потому что он вез военное оборудование для сил признанного ООН правительства в Триполи.

В последнем отчете ООН об эмбарго на продажу оружия Ливии, опубликованном в декабре, эксперты организации отмечали, что ряд стран, включая Турцию и ОАЭ, систематически нарушают запрет. Они «постоянно и иногда открыто поставляли оружие, не прилагая больших усилий, чтобы скрыть его происхождение». В отчете также говорится, что часто оружие поставляли в форме деталей для беспилотников, которые часто использовались в боях на протяжении последних лет. Детали иногда регистрировали как автомобильные запчасти.

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Эксперты ООН оценили атаку против самолета SkyAviaTrans. Они пришли к выводу, что легкая нагрузка для такого типа самолетов, а также аномалии в его документации указывают на то, что «грузом были военные материалы с большим объемом и относительно малой массой, такие как фюзеляж и крылья беспилотных боевых авиационных устройств». Эксперты добавили, что кажется «нереалистичным и недостойным доверия» предположение, что правительству Ливии могла понадобиться такая большая часть автомобильных деталей за такой короткий период. К тому же сомнения вызывает то, что ливийская сторона выбрала для их транспортировки такой дорогой способ.

Немецкую компанию, которая нанимала самолеты от имени ливийского правительства, признали виновной в нарушении эмбарго ООН. Впрочем, эксперты организации не зашли так далеко, чтобы признать SkyAviaTrans и Volaris виновными в нарушении запрета на торговлю оружием. Впрочем, они указали, что в документации о грузе самолета компаний указано, что он "не содержит никаких опасных товаров, боеприпасов или оружия". Такое описание показалось подозрительным экспертам.

«Обычно такую информацию не указывают, это и не требуется за исключением случаев попыток скрыть военную природу груза», - говорится в отчете ООН.

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В документе не указано напрямую, что Малахова знала о незаконной перевозке оружия самолетом ее компании. Однако, в нем отмечается, что Volaris несет ответственность за таможенные разрешения и другую документацию рейсов компании SkyAviatrans, в соответствии с соглашением между ними. И этот контракт от имени Volaris был подписан Малаховой, которая в данных Регистрационной палаты Великобритании обозначена как «частное лицо со значительным контролем».

Бывший менеджер SkyAviatrans Максим Приходько сказал CNN, что у компании было разрешение на доставку опасных грузов, таких как растворители и химикаты. В самой фирме отказались комментировать отчет ООН. А муж Малаховой Дмитрий Салихов ответил на телефонный звонок, но сказал, что слишком расстроен, чтобы говорить. Он также не ответил на дальнейшие электронные письма.

Менее чем за неделю до того, как самолет SkyAviatrans был сбит в Ливии, Украина запретила своим перевозчикам летать в страну из-за «ухудшения ситуации с безопасностью». Но SkyAviatrans и Volaris получили исключение на основании утверждения, что они работают с ливийским «Красным полумесяцем», согласно данным ООН. В отчете за 9 декабря эксперты организации указали, что «не уверены в правдивости документов, предоставленных SkyAviatrans украинскому правительству для получения исключения, поэтому расследование продолжается».

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Пресс-секретарь ливийского "Красного полумесяца" сказал CNN, что организация не имеет связей со SkyAviatrans, Volaris или Малаховой.

Не известно также, что Малахова делала в Тегеране в начале этого года. Пресс-секретарь SkyAviatrans сказал, что компания не ведет бизнес в стране и не знала о пребывании ее руководителя там. Также он уточнил, что Малахова в течение последних месяцев была сосредоточена на том, чтобы найти деньги для покупки замены уничтоженного в Ливии самолета.

Записи о полетах с сайта Flightradar24 свидетельствуют, что в период с мая до августа 2019 года перед уничтожением ИЛ-76 совершил более 30 рейсов между Украиной, Турцией и Ливией. Перед тем самолет курсировал между ОАЭ и городом Аден в Йемене, где бойцы из эмиратов участвуют в попытках Саудовской Аравии разбить силы хуситов, которых поддерживает Иран. С ноября до декабря 2018 года самолет совершил 13 рейсов.

Того же года он совершил пять рейсов в Афганистан. Это произошло вскоре после того, как ОАЭ объявили о запуске нового проекта по подготовке афганских сил к борьбе против исламистов. В SkyAviaTrans не предоставили никаких данных об этих рейсах.