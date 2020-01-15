Forbes о MH17 и PS752: Надежного способа защитить пассажирские самолеты до сих пор нет

Природа угроз слишком быстро меняется, а правительства не очень хотят обмениваться информацией о воздушном пространстве их стран

В случае 346 пассажиров, которые погибли из-за падения двух Boeing737 MAX, Конгресс проводит слушания и собраны тысячи страниц документации. А расчеты авиационной электроники были разобраны до мелочей, чтобы не позволить таким авиакатастрофам повториться.

Однако, у коммерческой авиации нет хорошего ответа для 474 людей, которые погибли от удара ракет по авиалайнерам на рейсах PS752 украинской компании МАУ и MH17 компании Malaysia Airlines, - пишет Forbes.

«Нужно приложить все возможные усилия, чтобы такие трагедии не повторились», - заявили в «Международной ассоциации воздушного транспорта» (IATA), комментируя уничтожение рейса PS752 в Иране.

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В первую годовщину падения MH17 организация тоже хотела заверить, что «гражданские авиалинии никогда больше не будут сбиты орудиями войны». Поэтому тезис в духе «никогда снова» актуализировался. Трагедия рейса PS752 потрясла многих. Ведь это был загруженный воздушный маршрут, очевидный для всех, кто может легко зайти на бесплатный сервис Flightradar24.

Существует утверждение, что, несмотря на высокую вероятность ракетной активности того дня, когда был сбит украинский авиалайнер, Иран должен был выступить с предупреждением и заранее закрыть свое воздушное пространство. А если он этого не сделал, то другие страны и отдельные авиалинии должны были знать, что летать в Иран нельзя. Авиаперевозчики не очень хотят обсуждать это.

«Пилоты ничего не знали и не могли знать. Потому что никаких предупреждений не было. Аэропорт работал в обычном режиме. Знать о том, кто и в кого стрелял, - это не дело гражданских пилотов», - сказал президент МАУ Евгений Дыхне. IATA тоже возлагает ответственность на власть.

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«Помочь авиалиниям оценить потенциальные опасности – это моральная ответственность правительств по всему миру», - заявили в организации после уничтожения MH17. Она также призывала «Международную организацию гражданской авиации» (ICAO) создать базу данных для авиалиний, в которой они могли бы найти самые свежие оценки по безопасности. ICAO сделала это, но потом закрыла проект. Правительства не захотели, чтобы другие стороны оценивали их воздушное пространство.

Нидерландский совет безопасности, который расследует дело MH17, рекомендовал кроме одного лишь обмена информацией еще своевременно обмениваться оценками угроз. При этом регуляторы должны следить за тем, как их авиалинии делают свои выводы.

Определенная информация относительно безопасности уже очевидна или же ею делятся. Однако, выводы авиаперевозчиков очень расходятся. После уничтожения PS752 компания Lufthansa объявила, что ее самолеты не будут выполнять рейсы в Тегеран по крайней мере до 20 января. Turkish Airlines, Emirates Airways и Qatar Airways продолжают летать в иранскую столицу. Также катарская компания делает то, на что решаются не многие авиалиний в мире – летает над территорией Сирии. С точки зрения логистики, сирийское воздушное пространство удобное для Катара, поскольку страна до сих пор под блокадой, которая не позволяет ей летать через другие соседние страны, такие как Саудовская Аравия. Последняя могла бы стать хорошей альтернативой. Исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер уверяет, что его компания не делала бы что-то опасное.

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Авиалинии Израиля пошли на экстремальные шаги. Национальный перевозчик El Al и небольшие операторы Arkia и Israir остаются единственными известными на сегодня авиаперевозчиками, которые оборудовали свои самолеты ракетными системами. Существуют сомнения относительно безопасности такого решения.

В European Cockpit Association, которая представляет пилотов Европы, указали на непоследовательность оценок угроз. Президент организации Дирк Полчек отметил, что Великобритания в 2017 году запретила пассажирам из шести стран Ближнего Востока брать с собой электронные устройства. Это было сделано из соображений безопасности без оглашения деталей. Однако, другие страны Европы не ввели такие же запреты.

Оцененные угрозы тоже меняются. Длительное время главной проблемой считались террористы с ручными гранатометами. Но MH17 был сбит большой системой ПВО. Правительство Ирана тоже признало, что именно его военные, а не какие-то мятежники, ответственны за уничтожение PS752.