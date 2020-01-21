Остатки затонувшего "Титаника" получат международную защиту

У США и Великобритании появится право выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих доступ к месту катастрофы.

Остатки затонувшего лайнера «Титаник» получат международную защиту в соответствии с договором между правительствами США и Великобритании.

Об этом передает «Европейская правда».

Читайте такжеРежиссер "Титаника" рассказал, зачем убил героя Ди КаприоОтмечается, что данное соглашение дает правительствам право выдавать или отказывать в выдаче лицензий, позволяющих доступ к месту катастрофы или вывоз артефактов.

Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места, где погибли 1500 пассажиров и членов экипажа.

Построенный в Белфасте «Титаник» затонул в 1912 году во время своего первого рейса из Саутгемптона после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Подписанный Британией в 2003 году договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майком Помпео в конце 2019 года.

Затонувшее судно ранее не было защищено отдельным законодательством, поскольку оно находится в международных водах.

Ранее УНИАН сообщал, как летом 2019 года исследователи показали «Титаник» спустя 107 лет после катастрофы.