Протесты в Ливане: демонстранты забросали камнями полицию, 45 раненых (фото)

Ливан был охвачен волной протестов против элит страны, которые заставили премьер-министра Саада аль-Харири уйти в отставку 29 октября, что вызвало в стране экономический кризис.

Десятки граждан пострадали вследствие силового разгона акций протеста в ночь на среду в Бейруте. Участники протестов забросали камнями местное отделение полиции.

Об этом сообщает REUTERS.

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Ливанские силы безопасности использовали дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые крушили полицейское отделение.

В ответ протестующие начали бросать камни и фейерверки в силовиков.

Ливан был охвачен волной протестов против элит страны, которые заставили премьер-министра Саада аль-Харири уйти в отставку 29 октября, что вызвало в стране экономический кризис.

По сообщению Красного креста, в столкновениях пострадало 45 человек, 35 из них были госпитализированы. Среди раненых есть и журналисты.

Как сообщал УНИАН, правоохранители Ирана задержали 30 человек, которые принимают участие в протестах за сбитый украинский самолет в Тегеране.