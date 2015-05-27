Байден прописал Украине "деолигархизацию" и сказал, что не хочет свержения Путина

Об этом говорилось в его выступлении, посвященном конфликту в Украине, в аналитическом центре Институт Брукингса в Вашингтоне, передает Голос Америки.

По словам вице-президента США, Америка не стремится к смене режима в России, но хочет, чтобы Путин стал рациональнее. На пути к этому США готовы сохранять санкции против России до момента, когда Минские соглашения будет полностью воплощены.

Поведение России относительно Украины Байден назвал "чистой агрессией" и заявил, что США будут ей противодействовать.

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При этом действия Москвы Байден назвал проявлением оппортунизма, а не частью стратегии, и отметил, что Путин будет использовать все возможности, которые будут появляться перед ним.

По мнению Байдена следующей целью агрессии России могут стать страны Балтии, где Россия может использовать в качестве предлога "защиту русскоязычных".