Эстония заинтересовалась в сотрудничестве с Украиной в сфере обороны

Эстония заинтересована в сотрудничестве с Украиной, в том числе в сфере обороны.

Об этом заявил председатель Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестор во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Спикер эстонского парламента уверил, что Эстония «стоит рядом с Украиной» и понимает ее. Он подчеркнул, что Эстонская Республика прилагает все усилия, чтобы вопрос Украины не оставалось без внимания на всех межпарламентских и форумах безопасности Европы.

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Нестор также отметил, что предоставление Украине безвизового режима в перспективе – это реальность. «Это сдерживающий барьер и его нужно преодолеть», - сказал он.

Председатель Рийгикога Эстонии заявил о готовности его страны предоставить экспертную помощь и осуществлять обмен опытом по организации работы как парламента, так и его аппарата.

При этом Гройсман подчеркнул, что «нам интересен опыт Эстонии», отметив, что сейчас в Верховной Раде вводится система «Электронный парламент», которая позволит сделать его работу более прозрачной и доступной обществу.

Стороны заявили о готовности развивать межпарламентские связи и углублять сотрудничество в этом направлении.

Также Гройсман выразил благодарность Эстонии за поддержку позиции Украины на международной арене.