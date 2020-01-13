Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

В Иране считают, что Трамп должен быть «осужден на международной арене».

Тегеран подаст в международный суд иск на президента США Дональда Трампа из-за убийства командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси (Ebrahim Rayeesi), передает агентство Fars.

По его словам, Иран должен сделать так, чтобы американский лидер ответил за свои поступки и нарушение международных законов. Вопрос о подаче иска проработают в совете по правам человека в сотрудничестве с МИД и другими ведомствами.

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Трампа предлагается вызвать в суд в качестве главного обвиняемого. «Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом», — отметил Раиси.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что Трамп подготовил указ о ликвидации Сулеймани еще летом 2019 года. Это произошло после того, как иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.