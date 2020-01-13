Süddeutsche Zeitung: Режим в Иране ослабил себя уничтожением самолета из Украины

Тегеран, вероятно, понял «красную линию» Вашингтона и не решился ее пересекать.

Иногда нужно посмотреть на проблему немного издалека, чтобы все прояснилось. Так и в случае с Дональдом Трампом и Ираном. Неделю назад половина Америки и Европа были убеждены, что американский президент превратит Ближний Восток в ад.

Что он из-за своей бесконтрольности, безнаказанности, глупости или ради отвлечения внимания от процедуры импичмента убил генерала Ирана, что вот-вот даст искру новой войне. И этот конфликт охватит весь регион. Впрочем, как пишет Süddeutsche Zeitung, апокалиптическое объяснение событий сразу казалось сомнительным, а теперь окончательно оказались ложными.

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Дональд Трамп сделал немало глупых и необдуманных вещей на посту президента США. Конечно, он часто вел себя как невежественный «показушник» и лжец. Но это не значит, что вообще все, что он делает - это что-то глупое, необдуманное и продиктовано его манией величия. Его решение убить иранского генерала Кассема Сулеймани вряд ли правильное. Кто-то может считать, что риски атаки превосходят пользу. Но не надо делать вид, что пользы вообще нет.

С точки зрения Вашингтона, атака против Сулеймани была использована в отношениях между США и Ираном для восстановления старого и очень рационального политического принципа - сдерживания. После того, как во время атаки в Ираке за несколько дней до того погиб американец, а сторонники лояльной к Тегерану боевой группы осадили посольство США в Багдаде, Трамп хотел дать Ирану ясно понять, где лежит «красная линия». А этой линии стало требование: ни один американец больше не должен умереть. Трампу безразлично, убивают ли сирийцев, йеменцев, иракцев или афганцев боевики, воспитанные Сулеймани на Ближнем Востоке. Но ему не безразлично, когда гибнут граждане США. Просто и четко. А четкость очень полезна в среде, когда провокация и недоразумения могут повлечь войну.

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Чтобы Тегеран понял серьезность предупреджений Трампа, беспилотник США выстрелил в мужчину, ответственного за смерти американцев - генерала Кассема Сулеймани. Кто-то может поставить под сомнение, было ли у Вашингтона достаточно доказательств, что он планировал дальнейшие «неизбежные» атаки против американцев в регионе. Но вряд ли можно отрицать, что Сулеймани был законной военной целью. Боевики, которыми он командовал, вели кровавую партизанскую войну против войск США в Ираке в течение последних лет. Сулеймани устроил это кровопролитие, теперь он поплатился за это.

Обвинения, что у Трампа не было стратегии для периода после атаки, тоже не совсем справедливы. Вполне вероятно, что у президента США не было плана по реорганизации Ближнего Востока. У него точно нет интереса в участии его страны в такой реорганизации, особенно если это означает стать стороной войны против Ирана. Он разделяет такие взгляды с большинством американцев. И убийство Сулеймани никак их не изменило. Атака не означала возвращение Америки в роли регионального регулятора.

Но правительство США хорошо знало, какую потенциальную эскалацию можно ждать после нее. Именно поэтому Вашингтон направил дипломатическую депешу Тегерану в Швейцарии в то же время, когда произошла атака. В документе США предостерегли Иран от жестокого ответа. И иранская сторона оказалась достаточно умной, чтобы избежать драматической мести, по крайней мере пока.

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В течение недели после смерти Сулеймани, если применить холодные оценки реальной политики, ситуация такова: Иран точно ослаблен. Режим потерял бойца, который разжигал гражданские войны на Ближнем Востоке во имя исламской революции. Ответ Ирана заключался в том, чтобы запустить несколько ракет по военной базе в Ираке. Вместо убийства солдат США иранские военные сбили пассажирский самолет из Украины и убили более 170 человек на борту, среди которых было много иранцев. Горевание из-за смерти генерала и злость на Америку, которые объединяли иранцев несколько дней назад, обернулись против режима их страны.

Все это не означает, что столкновения между США и Ираном удалось предотвратить в долгосрочной перспективе. Это также не означает, что Дональд Трамп - искусный стратег. Но Тегеран теперь знает, где его «красная линия» и какова цена ее пересечения. Возможно это поможет избежать апокалипсиса.