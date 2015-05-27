Die Welt: Москва мстит Западу «черными списками»

Об этом пишет Юлия Смирнова в статье под названием «Москва мстит Западу «черными списками», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Запрет на въезд в Россию был неожиданностью для депутата Христианско-демократического союза Карла-Георга Вельмана. Он договорился об официальных встречах в Москве, в частности, с Сергеем Глазьевым, советником Президента РФ, и Константином Косачёвым, председателем комитета по иностранным делам в российском Совете Федерации.

Но в московском аэропорту Шереметьево в воскресенье это не имело никакого значения. «Мне ничего не объяснили, только наорали пограничники, которые не говорили ни на немецком, ни на английском», сказал Вельман. Затем ему был выдан документ, который запрещает ему въезд в Россию до ноября 2019 года – вместе со ссылкой на норму в уголовном законодательстве. Попросту говоря: Если он ее нарушит, ему грозит наказание, сообщил он в интервью с N24.

Неужели политик ХДС оказался в одном из известных российских «черных списков»? То, что такие списки есть, известно уже с прошлого года. Предположительно, их составляли российские посольства и включили туда людей, которые «проводят антироссийскую политику, которая направлена ​​на ухудшение отношений между Россией и ЕС». Еще ни один из этих списков не был опубликован.

Политик ХДС Вельман сообщает: «Есть предположение МИД о том, что Россия составила свой собственный «стоп-список» в ответ на санкции ЕС». Его случай хотели сделать «поводом для раскрытия этого списка - по крайней мере, внутри страны».

Тот факт, что ответная реакция коснулась именно Вельмана, не кажется ни логичным, ни последовательным. «Я тот, кто выступал за компромисс», говорит политик. На прошлой неделе он встречался с представителем МИД России. Там не было и речи о возможном запрете на въезд.

Совсем наоборот: российский дипломат говорил о круглом столе с немецкими экспертами, которые могли бы обменяться мнениями о том, как можно улучшить отношения между Германией и Россией. «Он говорил о том, что необходимо больше общаться - и предложил организовать для меня встречу в Москве», сказал Вельман.

Об этом якобы можно узнать в российских консульствах

Более понятным кажется случай Ребекки Хармс. Председателю фракции «зеленых» в Европейском парламенте в сентябре прошлого года было отказано во въезде в Россию. При отказе в аэропорту Шереметьево, ей даже не сообщили оснований. Но позже посол России в Брюсселе пояснил ей в ходе долгого разговора, что причина в том, что она голосовала за санкции против России. Ее запрет на въезд бессрочный.

Тем не менее, ей не присылали никаких предупреждений. «Ситуация в Шереметьево резко контрастирует с заявлениями российского посла в Брюсселе, который неоднократно говорил о том, что парламентарии из ЕС и России должны встречаться», сказала Хармс, и потребовала: «Необходимо внести ясность в том, какие политики находятся в списке».

После случая с Хармс, заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков также признал, что «черный список» с политиками ЕС действительно существует. «Этот случай имеет прямое отношение к тому, что есть такой список», сказал Мешков. «Тем, кто ввел санкции против российских чиновников и руководства нашего парламента должно быть ясно, что у России есть адекватный ответ». Список не будет опубликован из соображений конфиденциальности. Тем не менее, лидеры ЕС могут узнать в российских консульствах, коснулся ли их этот запрет.

Теперь Ребекка Хармс после случая Вельмана требует принципиального решения парламента о том, как дальше поступать с запретами России: «В любом случае мы не должны вестись на российскую выборочную политику».