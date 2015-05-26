В Сиднее проходит крупнейший в мире фестиваль света и музыки Vivid Sydney

Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках фестиваля на знаковых достопримечательностях Сиднея, в том числе Оперном театре, в гавани и на городских просторах будут показаны 3D-проекции и размещены более 60 световых инсталляций.

Свои идеи представят 140 участников из 16 стран мира.

Vivid Sydney проходит уже 7 лет, прошлый фестиваль посетило почти 1,5 миллиона человек. «За 18 дней и ночей гости получат новые впечатления о городе, они окунутся в атмосферу творчества и света. Это действительно веселая событие, которым мы гордимся», - отметил министр торговли, туризма и крупных событий штата Новый Южный Уэльс Стюарт Эйрс.

Мероприятие продлится в течение 18 дней, с 22 мая до 8 июня.

Кроме световых шоу гостей ожидает яркая программа ультрасовременной музыки, включая живые выступления в Оперном театре Сиднея.