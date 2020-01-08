Трамп будет просить НАТО сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке
19:35, 08 января 2020Мир
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Президент США заявил, что цивилизованный мир должен послать четкий сигнал иранскому режиму, что кампания террора, убийств, беспорядков не будет толероваться больше никогда.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет просить Организацию североатлантического договора (НАТО) сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке.
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Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.
"Цивилизованный мир должен послать четкий и единый сигнал иранскому режиму: ваша кампания террора, убийств, беспорядков не будет толероваться больше никогда, не будет разрешено, чтобы она распространилась дальше", - подчеркнул Трамп.
"Сегодня я намерен обратиться к НАТО стать более вовлеченными в процесс на Среднем Востоке", - подчеркнул Трамп.
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