Трамп будет просить НАТО сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке

Президент США заявил, что цивилизованный мир должен послать четкий сигнал иранскому режиму, что кампания террора, убийств, беспорядков не будет толероваться больше никогда.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет просить Организацию североатлантического договора (НАТО) сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке.

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Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.

"Цивилизованный мир должен послать четкий и единый сигнал иранскому режиму: ваша кампания террора, убийств, беспорядков не будет толероваться больше никогда, не будет разрешено, чтобы она распространилась дальше", - подчеркнул Трамп.

"Сегодня я намерен обратиться к НАТО стать более вовлеченными в процесс на Среднем Востоке", - подчеркнул Трамп.