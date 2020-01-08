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Трамп будет просить НАТО сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке

19:35, 08 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет просить Организацию североатлантического договора (НАТО) сильнее приобщиться к урегулированию ситуации на Среднем Востоке.

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Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.

"Цивилизованный мир должен послать четкий и единый сигнал иранскому режиму: ваша кампания террора, убийств, беспорядков не будет толероваться больше никогда, не будет разрешено, чтобы она распространилась дальше", - подчеркнул Трамп.

"Сегодня я намерен обратиться к НАТО стать более вовлеченными в процесс на Среднем Востоке", - подчеркнул Трамп.

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Теги: #НАТО#Дональд Трамп