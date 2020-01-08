США никогда не позволят Ирану владеть ядерным вооружением - Трамп

Президент США заявил, что от последних ракетных ударов Ирана по военным базам в Ираке не погиб ни один американец.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркивает, что США никогда не позволят Ирану владеть ядерным вооружением.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.

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Трамп заявил, что пока он будет находиться на посту президента США, Ирану никогда не будет позволено владеть ядерным оружием.

Также он отметил, что ни один американец не пострадал после ракетных ударов Ирана минувшей ночью по американским военным базам в Ираке, а самим базам нанесен "минимальный вред".

"Наши большие американские силы готовы к чему угодно. Кажется , что Иран отступает, что является хорошим делом для всех заинтересованных сторон, и очень хорошим делом для мира", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что ни одна жизнь среди американцев и иракцев не утрачена благодаря принятым упреждающим мерам.

Также президент США отметил, что времена, когда отдельные страны толеруют деструктивное и дестабилизационное поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами, завершились.

"Иран является ведущим спонсором терроризма и его стремление иметь ядерное вооружение угрожает цивилизованному миру. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло", - подчеркнул Трамп.