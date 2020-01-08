Иран пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Таким образом в Иране ответили на «отрезание руки» в виде убийства генерала Касема Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Рухани обратился к Соединенным Штатам и пообещал «отрезать ногу» Вашингтону на Ближнем Востоке в ответ на «отрезание руки» в виде убийства генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Рухани произнес свои слова на заседании кабинета министров после того, как Иран нанес ракетные удары по американским целям в Ираке, что, по словам Тегерана, было ответом на удар американского беспилотника, с помощью которого они убили Сулеймани.

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8 января КСИР атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

Руководство Ирана заявляло, что подготовило 13 сценариев мести за убийство Сулеймани. Президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае ответной реакции Тегерана американские военные нанесут удары по 52 целям на иранской территории.